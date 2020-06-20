غدا.. وزارة الشباب والرياضة تختتم برنامج تنمية أبناء الصعيد

السبت 20/يونيو/2020 - 06:39 م
بوابة الفجر
أسماء قورة
أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن ختام فعاليات برنامج تنمية أبناء الصعيد، وذلك غدًا الأحد فى بث مباشر على الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، والإعلان عن نتيجة الفائزين بالبرنامج.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد قامت بتنفيذ برنامج "تنمية أبناء الصعيد" خلال العاميين الماضيين بمشاركة الشباب والفتيات من أبناء الصعيد بهدف تنمية قدراتهم التنموية، وتشجيعهم على ابتكار مبادرات بناءة تخدم مجتمعهم فى مختلف المجالات.

وقامت وزارة الشباب والرياضة خلال هذا العام بتنفيذ المبادرة على مستوي محافظات "الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، البحر الأحمر"، استفاد نحو 40 ألف شاب وفتاة من البرنامج، حيث تم إطلاق استمارة إليكترونية للمشاركة فى البرنامج عن طريق البوابة الإليكترونية للوزارة. 

وقدم المشاركون عدد 154 مبادرة مجتمعية طبقًا للمعايير التى حددتها الوزارة لتكون قابلة للتنفيذ على أرض الواقع وتم اختيار 59 مبادرة فى المحلة الأولي وتم تصعيد 35 مبادرة للمرحلة الثانية.

ومن المقرر إعلان أسماء الفائزين بالمراكز الأولي بالبرنامج هذا العام، والجوائز المالية المخصصة لهم، كما سيتم تكريم ولأول مرة أفضل مدرب بالبرنامج، وذلك إعلاءً للروح التنافسية بين كل المشاركين في البرنامج سواءً الشباب أصحاب المبادرات أو فريق العمل نفسه لتقديم أفضل ما لديهم لتنمية مجتمعاتهم.

يأتى هذا فى إطار سياسة وزارة الشباب والرياضة الرامية إلى العمل على الارتقاء بقدرات الشباب فى جميع أنحاء الجمهورية وتنمية مهاراتهم، وتبني المبادرات المجتمعية التى من شأنها تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وكان أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مشاركته في المبادرة التي أطلقها الشباب العاملين بالوزارة، تحت شعار "جاهز.. أساعد" من خلال رساله نشرها الوزير عبر الجروب الذى يضم شباب العاملين بالوزارة وكتب الوزير "جاهز... أساعد".

وترتكز المبادرة على فتح الباب أمام الشباب العاملين بالوزارة لتقديم المساعدات والمستلزمات الطبية والوقائية والمطهرات الصحية وغير ذلك من الأدوات والآليات التي يمكن من خلالها مساعدة المصابين بفيروس كورونا المستجد سواء من أوساط العاملين او من خارجها ومن مختلف طوائف المجتمع التي يمكن مساعدتها.

وتضم مجموعة التواصل الاجتماعى لشباب الوزارة اكثر من 300 شاب من العاملين بالوزارة ويتفاعل معهم الدكتور اشرف صبحى بشكل يومي ولحظى في مختلف القضايا والموضوعات التي تثار خلال المناقشات فضلًا عن مقترحات المشروعات والبرامج التي يتم مناقشتها وتنفيذ العديد منها من خلال القطاعات التنفيذية للوزارة.

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