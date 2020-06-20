نادي الاتفاق السعودي يجري المسحة الطبية للاعبيه للكشف عن الكورونا

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق السعودي وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية والإعلامية، وكافة العاملين بالنادي، اليوم السبت لاختبار المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا، بالتعاون مع قطاع الرعاية الصحية في مدينة الخبر، وذلك في صالة النادي.





يأتي ذلك الإجراء ضمن الخطوات الاحترازية من فيروس كورونا الجديد قبل انطلاق تدريبات الفريق الأول، والمقرر إقامتها غداً الأحد، على ملعب عبد الله الدبل بالدمام تحت إشراف المدرب الوطني خالد العطوي.





كما أنهت إدارة النادي كافة الترتيبات الاحترازية بحسب بروتوكول وزارة الرياضة، قبل عودة التدريبات في النادي من خلال تهيئة البيئة والوقاية بتوفير المعقمات والمطهرات لتطهير كافة الأسطح مع الحرص على التهوية، في حين حددت مدخل النادي في الجهة الغربية كنقطة فحص لقياس درجة الحرارة مع توفير غرفة عزل خاصة.





كما خصصت الإدارة عدة مشرفين للتأكد من توفر الاشتراطات الصحية قبل عودة اللاعبين، فيما تواصلت إدارة الفريق مع اللاعبين وأعضاء الأجهزة المساندة لتوعيتهم بشعار (نعود بحذر) من خلال ترك مسافة كافية بين اللاعبين أثناء التمارين وعلى دكة البدلاء وقاعة الاجتماعات.



