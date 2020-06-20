الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة - لايبزيج 0 × 2 بوروسيا دورتموند السبت 20/يونيو/2020 - 06:31 م بوروسيا دورتموند الفجر الرياضي Advertisements حقق فريق بوروسيا دورتموند الفوز على نظيره لايبزيج بنتيجة هدفين مقابل لا شئ في إطار منافسات الدوري الألماني " البوندسليجا". أخبار تهمك فريق لا يُقهر.. تعرف على تشكيل الزمالك في وجود الساحر والأنيق منذ أقل من نصف ساعة خطة جديدة من الأهلي لحسم صفقة طاهر محمد طاهر منذ ساعة و 24 دقيقة أستاذ مناعة يوضح فصيلة الدم ونوع البشرة الأشد عرضة للإصابة بـ كورونا منذ حوالي 10 ساعات هكذا ردت مصر على التصريحات المستفزة لإثيوبيا بشأن سد النهضة منذ حوالي 6 ساعات "لا أحب الهزيمة وربنا معايا".. رسالة مؤثرة من تركي آل الشيخ منذ يوم عاجل.. رسالة مهمة من السيسي للقوات الجوية منذ حوالي 6 ساعات شاهد.. وزيرة الصحة تكشف مفاجأة عن مقاومة المواطنين لـ "الكوفيد 19" منذ حوالي 11 ساعة عاجل.. السيسي: مصر مستعدة لتسليح الشباب الليبي منذ ساعتين و 42 دقيقة مفاجأة.. خليفة صلاح يطرد نجم الأهلي منذ أقل من نصف ساعة وزير الاتصالات يزف بشرى سارة للمواطنين منذ حوالي 13 ساعة عاجل.. السيسي يوجه رسالة مهمة بشأن تطورات الوضع في ليبيا منذ حوالي 3 ساعات من الفستان الأبيض للمقابر.. قصة وفاة عروس يوم زفافها بالمنيا منذ حوالي 6 ساعات السيسي يوجه رسالة قوية للشعب الإثيوبي بشأن سد النهضة منذ ساعتين و 37 دقيقة الأهلي يرحب بشروط المقاولون العرب للتعاقد مع طاهر منذ حوالي 3 ساعات عاجل| "هاكرز" يخترقون مواقع حكومية إثيوبية.. ويتركون رسالة مهمة عن النيل منذ حوالي 15 ساعة عاجل.. أول تعليق من السيسي بعد تعثر مفاوضات سد النهضة منذ حوالي 7 ساعات