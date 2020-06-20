بعد ضم فيرنر.. هل ينجح تشيلسي في ضم المايسترو؟

السبت 20/يونيو/2020 - 06:31 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن


ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن العديد من الأندية الأوروبية ترغب في التعاقد مع الألماني كاي هافيرتز نجم خط وسط باير ليفركوزن الألماني في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة إكسبريس البريطانية بأن تشيلسي أصبح مرشحًا للتعاقد مع هافيرتز عقب تراجع كلا من ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني عن الحصول على خدمات النجم الألماني.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن باير ليفركوزن يرغب في الحصول على 90 مليون جنيه إسترليني مقابل الاستغناء عن خدمات نجمه هافيرتز وأنه قد يُخفض المبلغ المطلوب إلى 70 مليون جنيه إسترليني في حال لم يتأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن كاي هافيرتز يلعب مع الفريق الأول لباير ليفركوزن منذ عام 2016 وأنه خاض مع الفريق 145 مباراة وسجل 44 هدفًا وصنع 31 هدف آخرين وينتهي عقده في صيف 2022.

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