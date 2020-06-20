رئيس دعم مصر: جيشنا قادر علي حماية أمن مصر

قال الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية، إن الجيش المصري قادر علي حماية أمن مصر داخل وخارج حدودنا، معلنًا تأييده وثقته للقيادة السياسية فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمن مصر القومي والعربي.





وأضاف "القصبي" في بيان، اليوم السبت، أننا نؤيد ونقف خلف القيادة السياسية في أى موقف تراه مناسبا ونثق تماما تقديره للموقف فلدينا قيادة حظيت بثقة الشعب المصري وتأييده، مهنئًا شعب مصر وشعوب المنطقة العربية بما يحدث من تطوير وجاهزية للجيش المصرى الذى يحمى الحق والسلام وأن الأوان أن يعى العالم بأن حلمنا ليس ضعف وصبرنا ليس تردد فنحن دولة لم تكن فى يوم من الأيام دولة غزاة وجيشنا قادر على حماية أمننا.





وطالب رئيس ائتلاف دعم مصر، المجتمع الدولى بالتدخل لوقف التدخلات الأجنبية السافرة لقوى ترى فى النفوذ حلمها والذى بات من الماضى والتى تزرع الإرهاب بالمنطقة وحل الأزمة سياسيا ودبلوماسيا.





وكان قد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال تفقده الوحدات المقاتلة للقوات الجوية بالمنطقة الغربية العسكرية، أن اتجاه مصر إلى مجلس الأمن الدولى جاء من أجل الحفاظ على التفاوض وفق المسار الدولى والدبلوماسى والسياسى حتى النهاية، قائلا: "حريصون على التنمية في إثيوبيا وعلى الحياة في مصر".





وأضاف: تحدثت مع الشعب الإثيوبى فى البرلمان الإثيوبى.. وأكدت على حرص مصر على التنمية فى مصر.. وعليكم تقدير الحياة فى مصر.. وأكدنا أنه لا ضرر ولا ضرار.. وأتمنى أن تصل هذه الرسالة إلى القيادة الإثيوبية.. ونحتاج إلى سرعة التفاوض بما يحقق المصلحة للجميع.. ويؤكد أننا دول قادرة على إنهاء التفاوض بشكل قوى".





كما أشاد الرئيس السيسي، بالجهود المشتركة والمتسمرة للقوات المسلحة في حماية البوابة الغربية لأمننا القومي الذي هو امتداد وجزء لا يتجزأ من أمن أمتنا العربية وأشقائنا في دول الجوار المباشرة.



