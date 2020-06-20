العراق يسجل ارتفاعا غير مسبوق في إصابات ووفيات كورونا

السبت 20/يونيو/2020 - 06:16 م
بوابة الفجر
وكالات

سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، 88 حالة وفاة و 1870 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو الرقم الأعلى منذ ظهور الفيروس.

وأوضحت وزارة الصحة أن حصيلة الإصابات وصلت إلى 29 ألفا و222 حالة، فيما وصلت أعداد الوفيات إلى 1013 حالة وفاة.

وأشات إلى فحص 10022 نموذجا في كافة المختبرات المختصة، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج التي تم فحصها منذ بداية تسجيل المرض في العراق 435214 نموذجا، كما سجلت 1006 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح مجموع المتعافين من المرض 13 ألفا و211 حالة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 8,804 مليون إصابة، بينهم أكثر من 463 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,656 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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