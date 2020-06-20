وصل وفد تركي برئاسة وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، منذ أيام قليلة، إلى مطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية طرابلس. وكان الغرض من زيارتهم هو لقاء ممثلي حكومة الوفاق الوطني ومناقشة آخر تطورات الصراع الليبي.









ويذكر أن الوفد وصل إلى ليبيا سراً على متن طائرة تركية خاصة. وقد وصل وزراء آخرون بالإضافةلوزير الخارجية التركي ، لمناقشة تدخّل تركيا على نطاق أوسع في الشؤون الليبية الداخلية.









وأشارت تقارير صحفية إلى أن الوزراء ناقشوا خلال الاجتماع مشاريع إعادة الإعمار في ليبيا وإنعاش الاقتصاد الليبي. وأن تركيا على استعداد لتمويل المصانع التي دمرتها الميليشيات نفسها ، وهذا يعني أنه سيتم الآن تقسيم الاقتصاد الليبي بين رجال الأعمال الأتراك.





كما أجرى الوزراء محادثات مع رئيس حكومة الوفاق الوطني ، فايز السراج ، ووزير الداخلية فتحي باشاغا. وعلى الأرجح ، ناقش الطرفان سبل زيادة إرسال الأسلحة والمرتزقة لدعم حكومة الوفاق الوطني. إن وزير داخلية حكومة الوفاق الوطني هو المسؤول عن توزيع"المساعدات" التركية ، حيث يتلقى هو و شركاءه الأسلحة ، وينظمون معسكرات التدريب للمتطرفين ، ويديرون عمليات عسكرية لاحتلال المدن الليبية.









فتحي باشاغا هو الذي يقف وراء اختفاء مئات الأشخاص الذين اختطفوا من المدن التي احتلتها حكومة الوفاق الوطني. وفي الآونة الأخيرة ، ظهرت وثيقة على الانترنت يسمح فيها فتحي باشاغا للجماعات المسلحة بالاعتداء على أولئك الغير راضين عن سياسات حكومة الوفاق. بعد ذلك ، بدأ السكان المحليون بالاختفاء بأعداد كبيرة في ترهونة وصبراتة وصرمان. يتم إرسال البعض إلى السجن ويتعرضون للتعذيب هناك ويُقتل بعضهم على الفور.

الجدير بالذكر أن أحد أفظع السجون في ليبيا يقوده مساعد فتحي باشاغا الإرهابي عبد الرؤوف كارة. حيث يقبع في سجن "معيتيقة" عدد كبير من الناس وهم يتعرضون للتعذيب والضرب الوحشي الذي يؤدي إلى الشلل أو الموت ، وقليلون هم من دخل إلى سجن معيتيقة واستطاع الخروج منه.









يقول رجب المقرحي ، وهو سجين سابق في "معيتيقة" ، إنه تمكن بأعجوبة من الخروج حياً ، ولكنه أصبح معوقاً مدى الحياة وذلك بسبب ماتعرض له بالسجن.









في أحد الأيام ، أتى عدة أشخاص من قيادة حكومة الوفاق وعلى رأسهموزير الداخلية فتحي باشاغا ، وتم إحضار عدة سجناء إلى رئيس السجن ، عبد الرؤوف كارة ، وذلك بوجود وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا ، وقد ركع السجناء أمامهم بالإكراه وكان من بينهم رجب المقرحي.









يقول إنه في هذا اليوم ، جعله فتحي باشاغا مشلولاً مدى الحياة. أثناء التعذيب ، قام بقلع عينه بواسطة ملعقة ، وبعد ذلك رُمي رجب المقرحي في الزنزانة. على الأرجح ، قام فتحي باشاغا بذلك من أجل الشعور بالسلطة على شخص عاجز عن فعل شيء.









لكن هذه ليست أفعال الوزير الخبيثة كلها ، فقد تم تصوير عدة أفلام حول جرائمه بما في ذلك الفيلم الروسي "شوغالي".









الفيلم يصوّر مصير عالم الاجتماع الروسي "مكسيم شوغالي" ، المسجون في سجن "معيتيقة". ذلك لإنه اكتشف حقيقية حكومة الوفاق الوطني وجرائمها. تم إصدار فيلم "شوغالي" بعدة لغات وأصبح متاحًا للمشاهدة على الإنترنت.