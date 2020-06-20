الصحة الأردنية: تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا

السبت 20/يونيو/2020 - 05:59 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم السبت، عن تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 1015 حالة، لافتة إلى تسجيل 14 حالة شفاء جديدة من الفيروس.

وأوضحت وزارة الصحة: أنه تم إجراء 6745 فحصاً مخبرياً اليوم، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 325155 فحصاً.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 8,804 مليون إصابة، بينهم أكثر من 463 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,656 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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