إجراء القرعة العلنية لأصحاب قطع "الفيروز" ببلطيم في كفرالشيخ

السبت 20/يونيو/2020 - 06:05 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، القرعة العلنية الاختيارية لأصحاب قطع تقسيم الفيروز بمدينة مصيف بلطيم، التي عقدت اليوم السبت الموافق ٢٠ يونيو ٢٠٢٠م.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، كافة النقاط القانونية والفنية والهندسية، بالإضافة إلي مناقشة وتبادل الآراء بين الحضور والمختصين لحل كافة مشكلات التقسيم وتذليل العقبات والموافقة على إجراء القرعة.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلي إستكمال أعمال تطوير مدينة مصيف بلطيم، لإظهار المدينة بالشكل الحضاري والجمالي اللائق، وتقديم أفضل الخدمات للمصطافين، بالإضافة إلي فتح المراكز التكنولوجية تحت رعاية نائب محافظ كفرالشيخ، مؤكدًا علي التعاملات المميكنة، تنفيذًا لخطة الدولة للتحول الرقمى.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أنه سيتم طرح برنامج مجاني لعرض وحجز الوحدات للمواطنين عبر الإنترنت، لقضاء إجازة فصل الصيف، بالإضافة إلى تحرير إقرار وعقد مبدئي لاستبدال القطع من نظام حق الانتفاع إلى نظام التخصيص.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمد إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم، وعادل البزاوي، مدير الشئون القانونية، والمستشار إسلام عادل، مفوض الدولة، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الجمعة، عن خروج 400 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13928 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 15373 حالة، من ضمنهم الـ 13928 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1774 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 79 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 52211 حالة من ضمنهم 13928 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2017 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
إجراء القرعة العلنية لأصحاب قطع "الفيروز" ببلطيم في كفرالشيخ
إجراء القرعة العلنية لأصحاب قطع "الفيروز" ببلطيم في كفرالشيخ
إجراء القرعة العلنية لأصحاب قطع "الفيروز" ببلطيم في كفرالشيخ
إجراء القرعة العلنية لأصحاب قطع "الفيروز" ببلطيم في كفرالشيخ
إجراء القرعة العلنية لأصحاب قطع "الفيروز" ببلطيم في كفرالشيخ
إجراء القرعة العلنية لأصحاب قطع "الفيروز" ببلطيم في كفرالشيخ
إجراء القرعة العلنية لأصحاب قطع "الفيروز" ببلطيم في كفرالشيخ
إجراء القرعة العلنية لأصحاب قطع "الفيروز" ببلطيم في كفرالشيخ

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