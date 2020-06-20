"سقطت تلات مرات".. هذه رسالة أحمد حلمي لطلاب الثانوية العامة

السبت 20/يونيو/2020 - 06:31 م
أحمد حلمي
أحمد حلمي
سيدة صادق
نشر الفنان أحمد حلمي فيديو لتوجية النصيحة لطلاب الثانوية العامة وذلك عبر صفحتة الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".


وظهر "حلمي" في الفيديو محاولاً توجية النصيحة حيث قال :"الفيديو دا مخصوص لطلبه وطالبات الثانويه العامه بخصوص أن الإمتحانات بكرا وبما أننا بنتكلم عن الثانويه العامه فأنا أحسن واحد يتكلم عن الثانوية العامه لأني سقطت فيها تلات سنين.

وتابع "أحمد" بس أنا عاوز اقلكم إني كنت بسقط لأني كنت بخاف من الامتحانات، والسنه الوحيده اللي قلت مش هخاف منها سقطت بردو، لاني كنت خايف وبردو وكنت عامل نفسي مش خايف، حقيقي السنه الوحيدة اللي نجحت فيها لما ما خفتش فعلاً وأنا داخل الإمتحان ، وخدته علي أنه فسفوسه، هيعمل إيه إمتحان الثانوية العامه هيموتني؟؟ ، هيحصل إيه يعني هتحدد مصيرك الثانويه العامه طيب ما تحدده أهم حاجه أنك تعمل اللي عليك وما تتوتروش وما تخافوش.

وأنهى "حلمي" حديثة قائلاً :"إمتحان الثانويه العامه فسفوسه ما تضيعوش وقتكم في الرعب والخوف، هتحلو الإمتحان لما تركزو أنكم مش خايفين، هتحلو الإمتحان وهتبقو جامدين وهتنجحو وتدخلو أحسن كليات اللي نفسكم فيهم.

يذكر أن الفنان أحمد حلمي قدم العديد من الأدوار الكوميدية والرومانسية في السينيما والتليفيزيون، وتألق في العديد من الأعمال الكوميدية التي جعلتة قريب من الجمهور.

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