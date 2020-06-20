محافظ كفرالشيخ يكلف بتطوير المناطق والأسواق العشوائية (صور)

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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، اليوم السبت، سوق ميت علوان والمناطق المحيطة به، لمتابعة أعمال التطوير، ضمن خطة الدولة والمحافظة لتطوير المناطق العشوائية، وذلك للحرص والتأكيد على إتمام الأعمال بالشكل اللائق والحضاري، وذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ.



وأكد محافظ كفرالشيخ، أن تطوير المناطق العشوائية، يساهم في تحسين الظروف المعيشية للسكان من خلال تحسين البيئة العمرانية للمناطق السكنية.



وكلف محافظ كفرالشيخ، رئيس المركز والمدينة، بتكثيف حملات النظافة، ورفع كفاءة الطرق، وإزالة كافة الإشغالات، بالإضافة إلي سرعة الانتهاء من المرافق بسوق ميت علوان، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



وفي سياقٍ متصل وبالمرور على المحال التجارية، وجه محافظ كفرالشيخ، بالإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية، وتكثيف الحملات التموينية والرقابية، للتأكد من جودة السلع المعروضة للمواطنين، حفاظًا على الصحة العامة وسلامتهم.



كما تفقد محافظ كفرالشيخ، الموقف القديم بشرق العاصمة، لمتابعة أعمال التطوير، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، واللواء حاتم فايد، مدير مشروع مواقف سيارات الأجرة بالمحافظة، والعميد سامح العزب، وكيل إدارة المرور.



وكلف محافظ كفرالشيخ، رئيس المركز والمدينة، بمتابعة أعمال تطوير الموقف القديم، موجهًا بسرعة الانتهاء من المرافق والتطوير، لتخفيف الإزدحام، وتحسين خدمات النقل الجماعي المقدمة للمواطنين بدائرة المحافظة، فضلًا عن إستكمال أعمال المحال المعدة والمخصصة للباعة بالموقف.



كما تفقد محافظ كفرالشيخ، موقف القاهرة الجديد، موجهًا برفع كافة الإشغالات بالموقف، وتكثيف حملات النظافه، وتفريغ صناديق القمامة أولًا بأول، ورفع كفاءة دورات المياه، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



ووجه محافظ كفرالشيخ، بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة، وارتداء الكمامات، وفرض عقوبات حيال المخالفين لتلك القرارات، لمجابهة فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره.



فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من عمليات التعقييم والتطهير لكافة المؤسسات والشوارع، كإجراء إحترازي لمواجهة فيروس كورونا، وكذلك التشديد علي تطبيق قرار الإلتزام بإرتداء الكمامات في الأماكن المحددة لذلك وفقا للقانون.