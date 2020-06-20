العطار: الدولة تتحمل تكاليف مسحات أندية الدوري.. وهذا سبب خطاب الجبلاية المبكر

السبت 20/يونيو/2020 - 05:59 م
وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة
وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة
علي نبوي
كشف وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة عن أن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة نجحت في الحصول على موافقة الدولة ووزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية بشأن تحمل تكاليف المسحات الخاصة باكتشاف فيروس كورونا لأندية الدوري الممتاز تمهيدا لعودة النشاط الرياضي والذي قررت الحكومة استئنافه بداية من ٢٥ يوليو المقبل، لتخفيف العبء المالي عن الأندية في هذه الفترة الصعبة.

أوضح العطار أن اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني منذ اللحظة الأولى عملت على ملف توفير المسحات لجميع الأندية وجهزت الملف وانتظرت الاجتماع بالأندية أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، وكانت الشكوى جماعية من تكاليف المسحات التي ستجرى لجميع أفراد الفريق مشددا على أن الملف دخل حيذ التنفيذ مباشرة في اليوم التالي للاجتماعات بعد الاتفاق والتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وتعاقد اتحاد الكرة مع إحدى الشركات التي ستقوم بعمل المسحات للأندية دون أن تتحمأي أعباء مالية، مشيرا إلى أن الاتحادالدولة ستتحمل تكاليف المسحتين الأولى والثانية للأندية قبل بدء التدريبات كما ستكون هناك مسحتين أسبوعيا لكل فريق من أندية الدوري قبل استئناف المسابقة وخلال المباريات، موضحا أن الاتفاق تضمن تخفيض القيمة المالية إلى النصف بعد جولة مفاوضات مع الشركة بهذا الشأن.

شدد العطار على أن الشركة ستوفر طبيبا متخصصا لكل فريق من أندية الدوري ليكون متابعا مع الأندية بشأن المسحات ونتائجها والتدخل لعزل أي حالة إيجابية فورا وفحص المخالطين له سواء في النادي أو في محيط أسرته لتفادي انتشار الفيروس.

وكشف العطار عن أسباب إرسال الخطاب للأندية والذي يتضمن ضرورة إجراء أي فريق لمسحتين قبل خوض التدريبات موضحا أن الخطاب هدفه منع أي فريق من استئناف تدريباته دون إجراء وقائي شامل وعمل مسحتين خلال ٥ أيام حتى لا يشارك أي لاعب في التدريبات وهو مصاب بالفيروس خاصة وأنه أحيانا لا تظهر إيجابية العينات في المسحة الأولى فكان قرار الاتحاد ولجنته الطبية برئاسة الدكتور محمد سلطان بإجراء مسحتين قبل خوض واستئناف التدريبات.

شدد العطار على أنه تم التنسيق مع الأندية على عمل المسحات بحيث ستجرى المسحات يوم غد الأحد لأندية الأهلي وحرس الحدود وطلائع الجيش ووادي دجلة وسموحة، وستجرى يوم الاثنين المسحات لأندية الاتحاد السكندري وانبي والمقاولون العرب ونادي مصر والثلاثاء لناديي المصري وطنطا وجاري التنسيق مع باقي أندية الدوري لإجراء المسحات قبل الانتظام في التدريبات.

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وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة عودة النشاط

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