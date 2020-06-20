بايرن ميونخ يفوز بثلاثية على فرايبورج بالدوري الألماني

حقق فريق بايرن ميونخ فوز كبير على فرايبورج 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الألماني (بوندسليجا).





وتقدم بايرن بهدف سجله جوشوا كيميتش في الدقيقة 15 وأضاف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 24، ثم سجل فرايبورج هدفا قلص به الفارق في الدقيقة 33 عن طريق لوكاس هولير، قبل أن يسجل ليفاندوفسكي الهدف الثاني له والثالث لبايرن في الدقيقة 37.





ورفع بايرن رصيده إلى 79 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد فرايبورج عند 45 نقطة في المركز الثامن.





يذكر أن توج بايرن ميونخ بلقبه الثامن على التوالي في الدوري والـ 29 في تاريخه يوم الثلاثاء الماضي عقب فوزه على فيردر بريمن 1 / صفر.