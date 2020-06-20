رئيس رابطة الليجا يصدم رونالدو بتصريح جديد عن ميسي

السبت 20/يونيو/2020 - 05:57 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

تمنى خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، بقاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في بطولة الليجا لأكثر مدة ممكنة، مؤكدًا إنه أفضل لاعب في العالم.

 

وتابع تيباس في تصريحاته لإذاعة ‘‘راك1‘‘ الكاتالونية: ‘‘أتمنى أن يبقى ميسي في الدوري الإسباني لأنه أفضل لاعب في العالم‘‘.

 

وأكمل رئيس رابطة الليجا: ‘‘تأثير رحيل رونالدو عن الليجا كان معدومًا تقريبًا، لو رحل ميسي للعب في بطولة أخرى، لكنا سنلاحظ الفرق‘‘.

 

وارتبط ميسي بالرحيل عن برشلونة، في ظل اقتراب انتهاء عقده مع الفريق الكتالوني، ووجود بند يتيح له حق الرحيل في الصيف المقبل.

 

وكان كريستيانو رونالدو قد رحل عن ريال مدريد في عام 2018 بعد فوزه بثلاث بطولات متتالية بدوري أبطال أوروبا مع الميرينجي، لخوض مغامرة جديدة مع يوفنتوس الإيطالي.

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