عاصي الحلاني يغازل جمهوره من شوارع لبنان

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شارك المطرب اللبناني جمهوره بڤيديو جديد له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



وظهر عاصي بالڤيديو داخل سيارته يتجول في شوارع لبنان ويقوم بغناء إحدي أغانينه وعلق قائلا :بعشقك وشوارع بيروت الرائعة



وعلق الكثير علي الڤيديو وعلق أحد متابعيه قائلا : ربنا يحفظ لبنان وشعبها العظيم.



الجدير ذكره ان الحلاني طرح مؤخرا فيديو كليب أغنيته الجديدة "بعشقك"، اخراج أحمد منجد وكلمات ايهاب عبدالعظيم والحان محمد عبيه، والذي يحكي قصة حب عاصي وزوجته ملكة جمال لبنان السابقة كوليت بولس، خلال 25 سنة من الزواج، وحياتهما العائلية وعلاقتهما بأولادهما ماريتا والوليد ودانا.



