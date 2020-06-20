مؤسسة التقاعد بالمملكة تعلن بدء استقبال المراجعين في الفروع

السبت 20/يونيو/2020 - 05:05 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد بالمملكة، اليوم السبت،عن بدء استقبال المراجعين من يوم غدٍ الأحد 29 شوال، بموجب مواعيد مسبقة في مراكز الخدمة المحددة، وذلك بعد قيام المؤسسة بدمج بعض مراكز الخدمة الأخرى وتغيير مسمى الفروع إلى مراكز خدمة.

وأشارت المؤسسة إلى أن مراكز الخدمة التابعة لها-بعد اعتماد خطة الدمج- تشمل مراكز الخدمة في كل من: (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الدمام، الأحساء، تبوك، أبها، حائل، عرعر، جازان، نجران، بريدة، سكاكا، الباحة، محايل عسير، النماص، القريات، الوجه، حفر الباطن، ينبع، الطائف، الخرج، وادي الدواسر، المجمعة، عفيف، الدوادمي).

وفي إطار التحول الرقمي الذي شهدته المؤسسة العامة للتقاعد وما تم خلال الفترة الماضية أثناء جائحة كورونا من نجاح المؤسسة بتقديم جميع خدماتها إلكترونياً، وتماشياً مع إستراتيجية المؤسسة 2022 التي تهدف للارتقاء بمستوى الخدمات الإلكترونية و تسريع وتيرة تنفيذ الخدمات وجودتها بما يسهل على العملاء الحصول عليها عبر الوسائل الرقمية البديلة التي تضمن لهم توفير الوقت والجهد، فقد أكدت المؤسسة على توفر جميع خدماتها بشكل إلكتروني لجميع العملاء على مدار الساعة من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية https://www.pension.gov.sa/Services أو تطبيق المؤسسة على الأجهزة الذكية وبما يكفيهم عناء زيارة مراكز الخدمة.

ودعت المؤسسة عملاءها إلى الاستفادة القصوى من خدمة العناية بالعملاء التي عملت على توفيرها لتلبية احتياجات العملاء على مدار الاسبوع وتقديم جميع المعلومات التي تهم المتقاعد والمشترك والمستفيد، من خلال التواصل بمركز الاتصال: 920014000 أو 8001248889. أو مراسلة حساب (العناية بالعملاء) على منصة تويتر PPA_Care أو البريد الإلكتروني للعناية بالعملاء: [email protected] للإجابة عن جميع الاستفسارات والأسئلة وتقديم الدعم اللازم.

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