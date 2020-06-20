"الصحة العالمية" تشيد بالمساعدات المغربية في مكافحة كورونا بأفريقيا





أشادت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، بالمساعدات الطبية التي أرسلها العاهل المغربي الملك محمد السادس، إلى عدد من الدول الأفريقية في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".





وقالت الصحة العالمية، في مذكرة وجهتها إلى بعثة المغرب في جنيف: إن "سخاء الملك محمد السادس، المتمثل في إرسال مساعدات طبية إلى مجموعة من الدول في المنطقة الأفريقية، بقصد دعم جهودها في محاربة فيروس كورونا، يشكل مظهراً أصيلاً وملموساً للتضامن الإقليمي، المندرج في إطار التضامن العالمي الذي تدعو إليه منظمة الصحة العالمية".





وعبرت عن "عميق امتنانها" للملك محمد السادس على هذه المبادرة الكريمة، معلقة بالقول: "نحتاج في سياق التصدي العالمي لهذا التهديد المشترك إلى بعضنا البعض".





وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية المغربية، أنه وبتعليمات من الملك محمد السادس، تم الشروع في إرسال مجموعة من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية من فيروس كورونا، دون تحديد أجندة الإرسال وترتيب الدول.





وشملت المساعدات ما مجموعه 8 ملايين كمامة، و900 ألف من الأقنعة الواقية، و600 ألف غطاء للرأس، و60 ألف سترة طبية، و30 ألف لتر من المطهرات الكحولية، وكذا 75 ألف علبة من الكلوروكين، و15 ألف علبة من الأزيتروميسين.



