"الصحة العالمية" تشيد بالمساعدات المغربية في مكافحة كورونا بأفريقيا

السبت 20/يونيو/2020 - 04:57 م
بوابة الفجر
وكالات

أشادت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، بالمساعدات الطبية التي أرسلها العاهل المغربي الملك محمد السادس، إلى عدد من الدول الأفريقية في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وقالت الصحة العالمية، في مذكرة وجهتها إلى بعثة المغرب في جنيف: إن "سخاء الملك محمد السادس، المتمثل في إرسال مساعدات طبية إلى مجموعة من الدول في المنطقة الأفريقية، بقصد دعم جهودها في محاربة فيروس كورونا، يشكل مظهراً أصيلاً وملموساً للتضامن الإقليمي، المندرج في إطار التضامن العالمي الذي تدعو إليه منظمة الصحة العالمية".

وعبرت عن "عميق امتنانها" للملك محمد السادس على هذه المبادرة الكريمة، معلقة بالقول: "نحتاج في سياق التصدي العالمي لهذا التهديد المشترك إلى بعضنا البعض".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية المغربية، أنه وبتعليمات من الملك محمد السادس، تم الشروع في إرسال مجموعة من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية من فيروس كورونا، دون تحديد أجندة الإرسال وترتيب الدول.

وشملت المساعدات ما مجموعه 8 ملايين كمامة، و900 ألف من الأقنعة الواقية، و600 ألف غطاء للرأس، و60 ألف سترة طبية، و30 ألف لتر من المطهرات الكحولية، وكذا 75 ألف علبة من الكلوروكين، و15 ألف علبة من الأزيتروميسين.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 8,804 مليون إصابة، بينهم أكثر من 463 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,656 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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