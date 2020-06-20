عودة دوري كرة السلة الصيني بعد توقف 5 أشهر بسبب كورونا

السبت 20/يونيو/2020 - 05:00 م
بوابة الفجر
وكالات
استؤنفت منافسات دوري كرة السلة الصيني اليوم السبت، بعد خمسة أشهر من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، بمباراة بين نانجينج مانكي كينجز وتشجيانج ليونز (95-112)، التي أقيمت دون جماهير في مدينة تشينجداو شرق البلد الآسيوي.

وقبل بدء المباراة، وقف الفريقان دقيقة صمت تكريماً لذكرى ضحايا الفيروس التاجي.

ومع استئناف المنافسات، يسمح فقط للمسؤولين من اتحاد كرة السلة الصيني وأفراد كل فريق، بدخول الملاعب تحت تدابير وقائية صارمة.

ووفقاً لرابطة دوري كرة السلة الصيني، سيتنافس أكثر من نصف الفرق العشرين التي يتألف منها الدوري دون لاعبين أجانب، نظراً لأن معظم المقيمين الأجانب في الصين غير قادرين على العودة إلى البلاد بسبب قيود السفر المفروضة بعد اندلاع الجائحة.

وكانت منافسات الدوري قد توقفت أول فبراير الماضي، بسبب تفشي الفيروس التاجي، مباشرة قبل الموعد الذي كان مقرر لاستئناف المباريات بعد التوقف التقليدي للاحتفالات بالعام الصيني الجديد

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