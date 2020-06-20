نجم الأهلي المعار يحسم موقفه بشأن العودة إلى القلعة الحمراء

استقر نجم النادي الأهلي والمعار حاليا إلى نادي إنبي حتى نهاية الموسم الجاري محمد شريف على قراره حول مستقبله مع القلعة الحمراء بشأن عودته مرة أخرى قبل بداية الموسم الجديد.





وخلال الأيام الماضية اقترب النادي الأهلي من التعاقد مع طاهر محمد طاهر لاعب نادي المقاولون العرب خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق للمنافسة على جميع البطولات الموسم المقبل.





ورفض محمد شريف العودة إلى النادي الأهلي في ظل اقتراب صفقة طاهر، وذلك بسبب أنه نفس مركزه بالإضافة إلى وجود لاعبين أيضا في هذا المركز مع القلعة الحمراء.





وأبلغ لاعب إنبي الحالي إدارة المارد الأحمر بأنه يريد العودة من أجل اللعب بشكل أساسي مع الفريق وعدم الجلوس على دكة البدلاء مرة أخرى.





وسوف يجري سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي جلسة مكالمة هاتفية كع رينيه فايلر مدرب الفريق لحسم موقف الصفقات الجديدة والراحلين في الصيف.