ليفاندوفسكي يحقق رقما تاريخيا في البوندسليجا مع بايرن ميونخ

السبت 20/يونيو/2020 - 04:58 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

نجح الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم فريق بايرن ميونيخ، في تحقيق رقما تاريخيا في تاريخ بطولة الدوري الألماني.

 

وأحرز روبرت ليفاندوفسكي هدفين لبايرن ميونيخ في الدقائق 24 و37 خلال الشوط الأول ضد فرايبورج في الجولة الـ33 بالدوري الألماني.

 

ووفقا لشبكة ‘‘سكواوكا‘‘ للإحصائيات، فأن ليفاندوفسكي وصل للهدف رقم 33 في الدوري الألماني حتى الآن هذا الموسم، وهو أكبر عدد من الأهداف يسجله لاعب غير ألماني في موسم واحد في تاريخ المسابقة.

 

كما أوضحت الشبكة، أن ليفاندوفسكي وصل أيضًا لأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد بالدوري الألماني ويفصله فقط هدفًا واحدًا لمعادلة سجل ديتر مولر الذي سجل 34 هدفًا لصالح فريق كولن في موسم 1976-77.

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