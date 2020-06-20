راندا البحيري ترفع دعوة قضائية ضد ريم الشمري

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كشفت الفنانة راندا البحيرى، عن قيامها بدعوى قضائية ضد ريم الشمرى، وذلك إهانتها للمصريين،عبز مواقع التواصل الاجتماعي.





وكتبت عبر حسابها الشخص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ا، قائلة: "بدأت أول أمس الخميس 18 يونيو 2020 نيابة وسط القاهرة الكلية التحقيق بمعرفة حازم أبو طالب رئيس نيابة وسط القاهرة الكلية في البلاغ رقم 23140 مكتب النائب العام المقدم من المحامي عاصم قنديل عن موكلته الفنانة راندا البحيري ضد المدعوة ريم الشمري الكويتية الجنسية ".





وأضافت"وذلك لإهانتها المصريين في الخارج وفي داخل مصر حيث كادت أن تكون سببًا لإفساد العلاقة الودية بين القاهرة والكويت إذ استخدمت حساباتها علي العديد من مواقع التواصل الاجتماعي في فترات مختلفة





وتابعت "في نشر مقاطع فيديو فيها التعدي علي المصريين بالسب والقذف والتحقير منهم ووصفتهم بالخدامين والإجراء لدى الشعب الكويتي".