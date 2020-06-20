الإمارات.. "مدني عجمان" يبتكر بوابة للتعقيم الذاتي ضد كورونا

السبت 20/يونيو/2020 - 04:51 م
بوابة الفجر
وكالات

نجح الدفاع المدني بعجمان في دولة الإمارات العربية المتحدة، في ابتكار بوابات للتعقيم الذاتي من فيروس كورونا المستجد الميبب لمرض "كوفيد – 19" للإدارة العامة للدفاع والمراكز التابعة لها.

وأعلنت إدارة المراكز بالدفاع المدني في عجمان، أن إطفائييها نجحوا في ابتكار جهازهم الخاص للوقاية من فيرس كورونا؛ حيث تعمل بوابات التعقيم الذاتي المتطورة على تعقيم الأشخاص بالرذاذ المطهر بمنصة قابلة للتحريك، ويمر عبر البوابات كل من يدخل إلى مبنى المراكز الخاص بالإطفائيين لمباشرة أعمالهم اليومية فيما يتم تعقيم البوابات بشكل دوري عقب استعمالها.

وقال المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني العميد عبدالعزيز علي الشامسي: إن "هذا الابتكار يأتي استكمالاً للإجراءات الوقائية والاحترازية التي فعلتها الإدارة".

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 8,795 مليون إصابة، بينهم أكثر من 463 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,654 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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