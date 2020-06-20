نشرة حوادث الفجر.. سلسال الدم بين تجار الكيف وإنذار لوزير الداخلية

السبت 20/يونيو/2020 - 04:48 م
ارشيفية
ارشيفية
إيمان عبد العاطي
نشرت بوابة الفجر عددا من الأخبار المهمة في قسم الحوادث، وهو ما نرصده في التقرير التالي:

حبس شخص ضبط بحوزته نصف كيلو حشيش بمطار القاهرة

أمرت النيابة العامة بالقاهرة، بحبس شخص عثر بحوزته على نصف كيلو حشيش، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال المضبوطات للمعمل الجنائي لفحصها، وطلبت تحريات المباحث حول الجريمة.


القبض على 3 أشخاص لتورطهم في قتل محامٍ بالطالبية

كشفت معاينة ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، لجثة المحامي المعثور على جثته داخل شقته بمنطقة الثلاثيني، دائرة قسم شرطة الطالبية، أنه مصاب بطعنات في جسده.


استوليا على عهدتهما.. القبض على أمين مخزن وفني تحاليل

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أمين مخزن وفنى تحاليل بأحد المعامل لقيامهما بإختلاس كمية من المستلزمات الطبية التى تستخدم فى إختبار الأجسام المضادة لفيروس "كورونا " من داخل المعمل.

حبس بائع خردوات لسرقته كابينة كهرباء في العجوزة

أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، حبس شاب يعمل بائع خردوات، ٤ أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة باب كابينة كهرباء تزن ٥٠٠ كيلو جرام في أثناء فترة الحظر، بمنطقة العجوزة، فيما طلبت التحريات حول نشاط المتهم.

تجديد حبس الناشط زياد العليمي ومتهمي "خلية الأمل"

جددت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، حبس المتهم زياد العليمي، وآخرين في القضية رقم 930 لسنة 2019 والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية الأمل"، وذلك لمدة 45 يوما.


"سلسال الدم بين تجار الكيف".. جريمة للأب يرثها الابن بالجيزة

جريمة عمرها أربعة أشهر، ارتكبها الأب ودفع ثمنها الابن، الذي قتل رميا بالرصاص، داخل وكره بوسط الزراعات، بمنطقة أوسيم، كما قَتل والده، أحد صبيانه لرفضه دفع الإتاوة.


إنذار رسمي على يد محضر لوزير الداخلية

أرسل أشرف فرحات المحامي بالنقض، إنذارا رسميا على يد محضر، لوزير الداخلية لإصدار قرار بإلزام سائقي المواصلات العامة والخاصة بارتداء زي رسمي موحد مع بطاقة التعارف، وتلى تلك الخطوة في حالة عدم إصدار القرار، إقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.

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