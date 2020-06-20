أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمملكة، اليوم السبت، عن عودة نشاط محلات الحلاقة الرجالية، وصالونات التجميل النسائية، وذلك ابتداءً من يوم غدٍ الأحد.





كما كشفت عن البروتوكولات الواجب تطبيقها في المحلات والصالونات، وذلك للوقاية والحد من تفشي فيروس كورونا الجديد.





الجدير بالذكر أنه صدر اليوم الموافقة الكريمة على رفع منع التجول بشكل كامل بدء من 6 صباحا غد الأحد.





أعلنت وزارة الصحة اليوم (السبت) تسجيل 3941 حالة مؤكدة بفايروس كورونا المستجد، ليصل الإجمالي إلى 154233 حالة، فيما تم تسجيل 3153 حالة تعافي و46 حالة وفاة، وبذلك يصبح مجموع حالات التعافي 98917 ومجموع الوفيات 1230 حالة وفاة.

وبلغ مجموع الحالات النشطة 54086 حالة منها 1955 حالة حرجة



وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، عن الإجراءات المطلوبة من المصاب بفيروس كورونا الجديد(كوفيد19) في الحجر المنزلي للحالات المستقرة.

ودعت الوزارة في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في تويتر ومنصتها التوعوية عش بصحة المصابين خلال الحجر المنزلي إلى الالتزام بالهدوء والإستقرار النفسي لأهمية ذلك على قوة المناعة، إضافة إلى إستخدام أدوات خاصة وغسلها بالمياه، مع أفضلية إستخدام أدوات بلاستيكية إن أمكن ذلك، إلى جانب التهوية الجيدة للغرفة التي يستقر فيها المصاب خلال الحجر المنزلي.



