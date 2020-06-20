علاج مجاني.. مبادرة الصحة لحماية أصحاب الأمراض المزمنة من كورونا

كشفت وزارة الصحة، أن إجمالي العدد المسجل في مصر بفيروس كورونا حتى أمس الجمعة، 52211 حالة منهم 13928 حالة شفيت، و2017 حالة وفاة.





وكشفت وزارة الصحة، أن معظم الحالات المصابة من مرضى الحالات المزمنة حيث سجلت القاهرة، الجيزة، القليوبية أعلي معدلات إصابة، ومع ارتفاع الوفيات والإصابات بين مرضي الأمراض المزمنة اتجهت وزارة الصحة إلى الاهتمام بهم، فأطلقت مبادرة الأمراض المزمنة.





خدمات الطبية





كشفت وزارة الصحة عن استقبال الوحدات الصحية والمراكز الطبية والعيادات الخارجية بالمستشفيات والقوافل الطبية، اليوم السبت، أصحاب الأمراض المزمنة لتقديم الخدمات الصحية تتضمن الفحص الطبى وصرف العلاج بالمجان ضمن مبادرة الرئيس السيسى لعلاج أصحاب الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر والقلب والأورام.





وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن الوحدات الصحية استقبلت أصحاب الأمراض المزمنة فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية حيث تتعامل معهم وتتبع حالاتهم الصحية للحماية حياتهم، وعدم التسبب فى حدوث مضاعفات بسبب هذه الأمراض وتعرضهم لخطر الإصابة بكورونا فى ظل مضاعفات هذه الأمراض





20 مركزا





أكدت الدكتورة هناء سرور رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة والسكان أن الوزارة نشرت عدد من العيادات متحركة وعدد من المراكز الصحية لخدمة ﻻصحاب الأمراض المزمنة لتقديم الخدمة الصحية، والتي تتضمن علاج السكر والضغط والسمنة ضمن مبادرة الرئيس السيسى.





وأضافت الدكتورة هناء سرور فى تصريحات صحفية سابقة، أنه يعمل بكفاءة، ما يقرب من 20 مركز بالقاهرة والجيزة لخدمة أصحاب الأمراض المزمنة، مضيفة، أن المبادرة بدأت فى 3 محافظات هم القاهرة والجيزة والقليوبية وتعمل بعد ذلك في الفيوم، ثم تدخل جميع المحافظات فى المبادرة لتقديم الخدمة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة.





وأوضحت رئيس قطاع الرعاية الأساسية، يوجد نوعين من العلاج عن طريق نفقة الدولة او علاج بالتأمين الصحي ويتم صرف العلاج لمدة 3 شهور بدون التقيد بقرار نفقة الدولة، مشيرة إلى أنه يتم التعاقد مع المعامل الخاصة لإجراء التحاليل، على أن تتحمل الوزارة التكلفة المالية.





وأكدت رئيس قطاع الرعاية الأساسية، أن العيادات الخارجية بالمستشفيات تعالج المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة ووضعت لهم المسارات الآمنة لمنع التزاحم ومنع انتقال عدوى كورونا مشيرة إلى أن أصحاب الأمراض المزمنة المتخصصة مثل الأورام والكبد والكلى يجب عليهم أن يتوجه للمستشفيات التخصصية.





5 محافظات





تستكمل وزارة الصحة والسكان،خلال الأيام القادمة المبادرة فى 5 محافظات (الفيوم، المنوفية، الشرقية، الإسكندرية والبحيرة)، لتقديم الرعاية الطبية للمرضى الأمراض المزمنة، وتقليل نسب الوفيات بسبب الأمراض من خلال متابعة الحالة الصحية للمرضى بشكل آمن مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.





وطالبت وزارة الصحة، المرضى أصحاب الأمراض المزمنة الذهاب إلى أقرب وحدة صحية أو مركز طبى أو مستشفى لمتابعة حالتهم، وصرف العلاج لمدة تكفى ثلاثة الأشهر التالية حيث أن 95% من وفيات كورونا من أصحاب الأمراض المزمنة.





مكافحة العدوي





ويعمل مع القوافل الطبية الأطقم الطبية والأجهزة الإدارية لتقديم نفس الخدمات بالمستشفى مثل توقيع الكشف الطبى وتجديد أو إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، ترسل وزارة الصحة، رسائل نصية على الهواتف المحمولة لأصحاب الأمراض المزمنة المسجلين بقواعد بيانات حملة "100 مليون صحة"، لتشجيعهم على التوجه لأقرب مستشفى أو وحدة صحية لتوقيع الكشف عليهم والاطمئنان على حالتهم الصحية.





خصصت وزارة الصحة ممرات آمنة للدخول والخروج بالعيادات الخارجية بالمستشفيات، ضمن إجراءات مكافحة العدوي، لمنع الاختلاط بين المرضى مصابين كورونا والمرضى غير المصابين، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وإتباع أساليب مكافحة العدوى.





التحاليل الطبية





أعلنت وزارة الصحة والسكان، يمكن للمواطنين التوجه لإجراء الأشعة والتحاليل والفحوصات اللازمة فى أقرب مركز أو معمل خاص للتسهيل على المواطنين، موضحة أن الوزارة تعاقدت مع المراكز والمعامل الخاصة لتقديم الخدمة.





كشفت الوزارة عن إطلاق القوافل الطبية بخدمات أصحاب الأمراض المزمنة بمراكز الشباب فى الأحياء والقرى، حيث يتلقى أصحاب الأمراض المزمنة الخدمات الطبية وإتاحة صرف الأدوية للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة أو الخاضعين للتأمين الصحي.



