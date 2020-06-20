حسن الرداد يطل على متابعيه برفقة أسرته
السبت 20/يونيو/2020 - 05:04 م
فايقة محمد عادل
شارك النجم حسن الرداد جمهوره بصورة جديدة له عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
وظهر حسن بالصورة برفقة أسرته برسومات كريكاتيرية ، وعلق حسن علي الصورة قائلا أهم شيء بالعالم هي أسرتي.
وتفاعل الكثير مع الصورة وانهالت العديد من التعليقات أبرزها : ربنا يرحم أبوك وأخوك ويخليلك أمك وأختك وإيمي .
مسلسل "شاهد عيان" يعد آحر أعمال حسن والذي شارك به في السباق الرمضاني الماضي ، تدور أحداثة في إطار أكشن أجتماعي، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان حسن الرداد وبسمة حسن وأحمد صيام ومحمد لطفي.
وظهر حسن بالصورة برفقة أسرته برسومات كريكاتيرية ، وعلق حسن علي الصورة قائلا أهم شيء بالعالم هي أسرتي.
وتفاعل الكثير مع الصورة وانهالت العديد من التعليقات أبرزها : ربنا يرحم أبوك وأخوك ويخليلك أمك وأختك وإيمي .
مسلسل "شاهد عيان" يعد آحر أعمال حسن والذي شارك به في السباق الرمضاني الماضي ، تدور أحداثة في إطار أكشن أجتماعي، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان حسن الرداد وبسمة حسن وأحمد صيام ومحمد لطفي.