حسن الرداد يطل على متابعيه برفقة أسرته

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شارك النجم حسن الرداد جمهوره بصورة جديدة له عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



وظهر حسن بالصورة برفقة أسرته برسومات كريكاتيرية ، وعلق حسن علي الصورة قائلا أهم شيء بالعالم هي أسرتي.



وتفاعل الكثير مع الصورة وانهالت العديد من التعليقات أبرزها : ربنا يرحم أبوك وأخوك ويخليلك أمك وأختك وإيمي .



مسلسل "شاهد عيان" يعد آحر أعمال حسن والذي شارك به في السباق الرمضاني الماضي ، تدور أحداثة في إطار أكشن أجتماعي، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان حسن الرداد وبسمة حسن وأحمد صيام ومحمد لطفي.