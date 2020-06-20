حسن الرداد يطل على متابعيه برفقة أسرته

السبت 20/يونيو/2020 - 05:04 م
حسن الرداد
حسن الرداد
فايقة محمد عادل
شارك النجم حسن الرداد جمهوره بصورة جديدة له عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وظهر حسن بالصورة برفقة أسرته برسومات كريكاتيرية ، وعلق حسن علي الصورة قائلا أهم شيء بالعالم هي أسرتي.

وتفاعل الكثير مع الصورة وانهالت العديد من التعليقات أبرزها : ربنا يرحم أبوك وأخوك ويخليلك أمك وأختك وإيمي .

مسلسل "شاهد عيان" يعد آحر أعمال حسن والذي شارك به في السباق الرمضاني الماضي ، تدور أحداثة في إطار أكشن أجتماعي، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان حسن الرداد وبسمة حسن وأحمد صيام ومحمد لطفي.

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