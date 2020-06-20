رغم تفشي كورونا.. "ترامب" يستأنف التجمعات الانتخابية

السبت 20/يونيو/2020 - 04:26 م
الرئيس الأمريكي - ترامب
الرئيس الأمريكي - ترامب
وكالات

يستمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، في نشاطه من خلال تجمع انتخابي محفوف بالمخاطر، عن طريق حشد عشرات الآلاف من أنصاره داخل قاعة مغلقة لأول مرة منذ انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

ويواجه "ترامب" أزمات عميقة وانتقادات بسبب الأحداث الأخيرة، التي رافقت مقتل المواطن الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد على يد الشرطة، علما أن شعبيته سجلت تراجعاً في الاستطلاعات.

وكتب الرئيس الأمريكي الذي يسعى إلى الفوز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر المقبل: "حملتي لم تبدأ بعد.. ستنطلق مساء السبت في أوكلاهوما".

ومن المتوقع أن يتظاهر حوالى 100 ألف شخص بينهم مناصرون لترامب ومتظاهرون ضد العنصرية في تالسا الواقعة في ولاية أوكلاهوما المحافظة في جنوب البلاد.

ويخيم التوتر على المدينة في ظل خطر تفشي وباء كورونا في البلد الأكثر تضررا في العالم من الفيروس، بالإضافة إلى خيار الرئيس استئناف التجمعات الانتخابية في خضم فترة إحياء ذكرى إنهاء العبودية في البلاد، الأمر الذي اعتبره مسؤول محلي من حركة "حياة السود تهم"، "صفعة حقيقية".

وكان ترامب، قد هدد في وقت سابق، "المتظاهرين ومثيري الفوضى والمشاغبين واللصوص والبلطجية الذين يتوجهون إلى أوكلاهوما".

وصرح السيناتور بيرني ساندرز المرشح السابق للانتخابات الرئاسية والذي يدعم حاليا جو بايدن، بأن "ترامب مستعد لنشر الفيروس فقط ليسمع بعض الهتافات".

ومن جدير بالذكر أن خبير الأمراض المعدية ومستشار البيت الأبيض لشؤون "كوفيد-19" أنطوني فاوتشي، كان واضحا عندما أجاب عن سؤال بشأن ما إذا سيتوجه إلى مثل هذا التجمع، فقال "بالطبع لا".

وفي وقت سابق من اليوم، سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، ما يقرب من 700 وفاة و30 ألف إصابة بفيروس كورونا.

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