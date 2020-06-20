الأهلي يحدد موعد تجديد عقد مروان محسن

السبت 20/يونيو/2020 - 04:33 م
بوابة الفجر
محمد الصو
ينتظر مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عودة الفريق للتدريبات الجماعية من أجل الحصول على توقيع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، وتجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

ويسعى النادي الأهلي لتجديد عقد مروان محسن مهاجم الفريق، لمدة موسمين مقبلين والاستمرار ضمن صفوف الفريق.

وقرر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع مروان محسن مهاجم الفريق، من أجل تجديد عقده بالفترة المقبلة.

وينتظر عبدالحفيظ، عودة التدريبات الجماعية للفريق والمقرر لها نهاية الشهر الجاري، من أجل عقد جلسة مع مروان محسن، وانهاء اتفاق تجديد عقوده مع المارد الأحمر.

ويرغب النادي الأهلي في تجديد عقد مروان محسن مهاجم الفريق، لمدة موسمين مقبلين، بناءً على توصيه من السويسري رينيه فايلر المدير الفني، للحفاظ على نجومه.

ويعد مروان محسن، واحد من اللاعبين الأساسية التي يعتمد عليها فايلر بشكل مستمر خلال المباريات، سواء محلية أو إفريقية منذ بداية الموسم الجاري.

أخبار تهمك

الأهلي يرحب بشروط المقاولون العرب للتعاقد مع طاهر

منذ أقل من ساعتين

هكذا ردت مصر على التصريحات المستفزة لإثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف نتيجة المسحة الجديدة لرجاء الجداوي وتطورات حالتها الصحية

منذ يومين

عاجل.. رسالة مهمة من السيسي للقوات الجوية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي: مصر مستعدة لتسليح الشباب الليبي

منذ ساعة و 7 دقيقة

وزير الاتصالات يزف بشرى سارة للمواطنين

منذ حوالي 12 ساعة

إثيوبيا في تصعيد جديد: ملتزمون بملء سد النهضة مهما كانت العواقب ولن نتوسل

منذ حوالي 19 ساعة

الإدارية العليا تحسم أغرب قضية عن الرقص داخل مرفق الصحة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه رسالة مهمة بشأن تطورات الوضع في ليبيا

منذ ساعة و نصف

الصحة توجه مناشدة عاجلة للأطباء والتمريض فوق سن المعاش (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

من الفستان الأبيض للمقابر.. قصة وفاة عروس يوم زفافها بالمنيا

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. وزيرة الصحة تكشف مفاجأة عن مقاومة المواطنين لـ "الكوفيد 19"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| "هاكرز" يخترقون مواقع حكومية إثيوبية.. ويتركون رسالة مهمة عن النيل

منذ حوالي 14 ساعة

أستاذ مناعة يوضح فصيلة الدم ونوع البشرة الأشد عرضة للإصابة بـ كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

"لا أحب الهزيمة وربنا معايا".. رسالة مؤثرة من تركي آل الشيخ

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. أول تعليق من السيسي بعد تعثر مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:47 م

هكذا ردت مصر على التصريحات المستفزة لإثيوبيا بشأن سد النهضة

عاجل.. السيسي: مصر مستعدة لتسليح الشباب الليبي

04:12 م

عاجل.. رسالة مهمة من السيسي للقوات الجوية

01:18 م

عاجل| "هاكرز" يخترقون مواقع حكومية إثيوبية.. ويتركون رسالة مهمة عن النيل

03:37 ص

عاجل.. السيسي يوجه رسالة مهمة بشأن تطورات الوضع في ليبيا

03:45 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟