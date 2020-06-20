مدرب إشبيلية: كنا نستحق الفوز على برشلونة





شدد جولين لوبيتيجي المدير الفني لإشبيلية الإسباني على أن فريقه كان يستحق الفوز على برشلونة، حيث منع الفريق الكتالوني من تشكيل خطورة على مرماه في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي للفريقين ليحتل إشبيلية بهذه النتيجة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 52 نقطة في حين ظل برشلونة في المركز الأول مؤقتًا برصيد 65 نقطة.





وقال لوبيتيجي في تصريحات صحفية عقب اللقاء:"نرغب في تحقيق الفوز في جميع المباريات، سنحت لنا فرصًا كانت ستمنحنا الانتصار، برشلونة أيضًا يضغطون عليك وكانوا يبادرون لكنني لا أتذكر فرصًا خطيرة لهم".





واختتم لوبيتيجي تصريحاته قائلاً :"أعتقد أننا كنا نستحق الفوز، صنعنا فرص أكثر من برشلونة في المباراة، كانت لدينا 4 أو 5 فرص محققة للتسجيل وخطورة برشلونة كانت فقط في الضربات الحرة".



