السيسي يوجه رسالة قوية للشعب الإثيوبي بشأن سد النهضة

السبت 20/يونيو/2020 - 04:16 م
الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
رقية جمال
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الشعب المصري قلق من مسار مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف في كلمته على هامش تفقده المنطقة الغربية العسكرية، اليوم السبت: "حرصنا على مدى سنوات طويلة على التعامل مع هذا الأمر من خلال التفاوض والحوار، وعندما تحركنا لمجلس الأمن لإعطائه الملف؛ جاء ذلك للحرص على اتخاذ المسار الدبلوماسي والسياسي حتى نهايته".

وتابع مخاطبًا الشعب الإثيوبي: "تحدثت معكم في البرلمان منذ 5 سنوات، وأكدت على تقدرينا للتنمية في إثيوبيا، وعليكم تقدير الحياة في مصر.. لا ضرر ولا ضرار لبعضنا البعض، محتاجين نتحرك بقوة لإنهاء المفاوضات والوصول لاتفاق يحقق المصلحة للجميع".

رسائل السيسي
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدة رسائل مهمة للعالم أجمع، خلال تفقده للقوات المسلحة المصرية في المنطقة العسكرية الغربية، بشأن الكفاءة والحالة الفنية القتالية العالية للقوات المسلحة، وقدرة الجيش المصري على الدفاع عن أمن بلاده داخل الحدود وخارجها.

استهل الرئيس حديثه قائلًا: إن الجيش المصري من أقوى الجيوش في المنطقة.. جيش رشيد يحمي ولا يهدد، وقادر على الدفاع عن الأمن القومي لبلاده داخل الحدود وخارجها.

كفاءة القوات المسلحة 
وأكد السيسي، على الكفاءة العالية للقوات المسلحة وجاهزيتها لتنفيذ أي مهام، متابعًا: "متأكد أننا لو احتجنا منكم تضحيات وهنا بنبذل تضحيات كبيرة جدًا، كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا".

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