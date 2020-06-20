التعليم تعلن الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة 2020

السبت 20/يونيو/2020 - 04:13 م
بوابة الفجر
اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع الإجراءات اللازمة، بالتعاون مع المديريات التعليمية بالمحافظات؛ استعدادا لامتحان الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020.

جاء ذلك في إطار الحرص على اتخاذ الإجراءات التي تضمن تحقيق سلامة أبنائنا الطلاب وأداء امتحانات آمنة ومنضبطة، حيث من المقرر أن تبدأ غدًا الأحد الموافق 21 يونيو 2020 امتحانات الثانوية العامة.

ووجهت الوزارة – وفقا لبيان صحفي- المديريات التعليمية بالتنسيق مع مديريات وزارة الصحة والسكان؛ لموافاة اللجنة الثلاثية بالمحافظة بقوائم طلاب الثانوية العامة المصابين بفيروس كورونا، وكذلك المخالطين لحالات مصابة بالفيروس، لتعميمها على رؤساء لجان سير الامتحان.

وأشارت إلى ضرورة توفير مناخ مناسب للطلاب داخل لجان سير الامتحان والتعامل بهدوء مع الطلاب، والسماح للطلاب باستخدام الكمامات الطبية الخاصة بهم، حال رفضهم استخدام الكمامات الطبية التي يتم توزيعها عليهم داخل لجان سير الامتحان، فضلًا عن السماح للطلاب باصطحاب المتعلقات الشخصية (الوقائية فقط) داخل اللجان "المناديل- زجاجات المياة- المطهرات- الواقي البلاستيكي" مع تسليمهم المستلزمات الطبية الوقائية المقرر صرفها لهم.

وشددت على ضرورة عدم تداول الأدوات الشخصية للملاحظين داخل لجان سير الامتحان فيما بينهم وبين الطلاب ومراعاة الحفاظ على المسافات الآمنة عند تسليم واستلام الملاحظين لكراسات الامتحان من وإلى الطلاب.

وفي سياق متصل، تقدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، باستشكال (دعوى رقم 43639 لسنة 74 شق عاجل) بوقف تنفيذ أحكام محكمة القضاء الإداري الصادر في الدعوى المقامة بشأن وقف تنفيذ وإلغاء قرار عقد امتحانات الدور الأول للثانوية العامة للعام الدراسي 20192020 لطلاب مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ وطالبت الوزارة الطلاب بأداء الامتحان في موعده غدًا الأحد الموافق 21 يونيو 2020 طبقًا للجان المدرجة ببطاقات أرقام الجلوس الواردة من لجنة النظام والمراقبة المختصة.

وأعلنت الوزارة أرقام غرفة العمليات المركزية للتواصل في حالة وجود أي استفسار أو شكوي خاصة بالامتحانات وهي كالتالي: 27957631- 27941089- 27957305- 27957431- 27957592- 27957628.

وتنطلق غدًا الأحد الموافق 21 يونيو امتحانات الشهادة الثانوية على مستوى جمهورية مصر العربية لتبدأ الامتحانات بمادة اللغة العربية بعدما تم حذف المواد الغير مضافة للمجموع من الجدول النهائي المعدل.


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