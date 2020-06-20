ماجد المصري عن تامر حسني: "عشرة العمر"

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شارك النجم ماجد المصري جمهوره بصورة جديدة له عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



وظهر ماجد بالصورة برفقة تامر حسني وعلق علي الصورة قائلا : أحلي تيمو ، عشرة العمر ، نجم الجيل ، تفاعل الكثير مع الصورة وعلق أحد المتابعين قائلا "منورين يا نجوم".



جدير بالذكر أن الفنان ماجد المصرى يخوض تجربة درامية جديدة من خلال مشاركته في مسلسل "الوجه الآخر" الذي يقوم بكتابته حاليًا السيناريست فداء الشندويلى، ويتولى إخراجه سميح النقاش،و من المقرر البدء في تصوير المسلسل خلال الأسابيع المقبلة، وبدأت شركة "سينرجى" التحضيرات للمسلسل قبل شهر رمضان، ثم توقفت التحضيرات لإنشغال الشركة بأعمال شهر رمضان، لتعود التحضيرات مجددًا مع فريق العمل حالياً، وقامت الشركة بإجراء التعاقدات مع كل من ماجد المصري، نسرين طافش، ندى موسى، هبة الأباصيري، مادلين طبر، عماد رشاد، كارولين عزمى، مهند حسني، وتجرى الشركة المنتجة حاليًا باقى التعاقدات مع بعض الشباب.



ويجسد ماجد المصري خلال المسلسل شخصية رجل يعمل مُهندسًا،ويدخل في أزمات عديدة، من أبرزها الصراع على المال ولكن بطرق غير شرعية،والمسلسل مكون من 45 حلقة.