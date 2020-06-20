نمو الودائع لدى القطاع المصرفي العماني مسجلا 23.9 مليار ريال

سجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًا بنسبة 3.6 في المائة ليبلغ 23.9 مليار ريال عماني في نهاية أبريل 2020، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.





وأشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العماني إلى أن ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي قد شهدت زيادة بنسبة 10.5 في المائة لتصل إلى 16.2 مليار ريال عماني في نهاية أبريل 2020.



