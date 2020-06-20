السيسي يتفقد عناصر المنطقة الغربية العسكرية بـ"سيدي براني"

السبت 20/يونيو/2020 - 03:29 م
بوابة الفجر
رقية جمال
تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عناصر المنطقة الغربية العسكرية بسيدي براني، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسائل مهمة للعالم أجمع، خلال تفقده للقوات المسلحة المصرية في المنطقة العسكرية الغربية، بشأن الكفاءة والحالة الفنية القتالية العالية للقوات المسلحة، وقدرة الجيش المصري على الدفاع عن أمن بلاده داخل الحدود وخارجها.

وفيما يلي رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي للقوات المسلحة خلال تفقده المنطقة العسكرية الغربية.

الجيش المصري من أقوى الجيوش 
استهل الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه، بقوله؛ إن الجيش المصري من أقوى الجيوش في المنطقة، مؤكدًا أنه جيش رشيد يحمي ولا يهدد.

وشدد السيسي، على أن الجيش المصري قادر على الدفاع عن الأمن القومي لبلاده داخل الحدود وخارجها.

كفاءة القوات المسلحة 
وأكد الرئيس السيسي، على الكفاءة العالية للقوات المسلحة وجاهزيتها لتنفيذ أي مهام، متابعًا؛ "متأكد أننا لو احتجنا منكم تضحيات وهنا بنبذل تضحيات كبيرة جدًا، كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا".

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