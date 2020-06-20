"مارسيلو" مفتاح الأهلي للتعاقد مع صفقة مميزة

السبت 20/يونيو/2020 - 03:28 م
حسين السيد
حسين السيد
حسام مجدي
يدرس النادي الأهلي استخدام حسين السيد نجم الفريق والمعار إلى صفوف نادي الصفاقسي التونسي في صفقة تبادلية خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

و اقترب الأهلي بشكل كبير من إعلان التعاقد مع طاهر محمد طاهر نجم نادي المقاولون العرب في الميركاتو الصيفي المقبل.

وتمكن مسئولو القلعة الحمراء من الحصول على توقيع طاهر محمد خلال الساعات القليلة الماضية بعدما أعلن نادي المقاولون هو الأخر في بيان رسمي أن الأهلي بالفعل طلب ضم اللاعب في الصيف.

وطلب مسئولو المقاولون العرب إدراج حسين السيد في صفقة طاهر محمد طاهر في الفترة المقبلة نظرا لإعجاب الفريق بمستوى اللاعب.

ويدرس الأهلي الموافقة على طلب المقاولون العرب وإدراج كل من حسين السيد وباسم علي المعار إلى الجونة في صفقة طاهر محمد في الصيف.

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من جانبه، حدد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي موعد انتهاء إجازته وعودته إلى القاهرة مرة أخرى لقيادة تدريبات الفريق الأحمر الجماعية.

وكان فايلر قد غادر مصر يوم الخميس الماضي 11 يونيو متجها إلى مسقط رأسه سويسرا لقضاء إجازة صغيرة مع عائلته قبل العودة للتدريبات الجماعية من جديد.

وستستغرق إجازة فايلر في سويسرا حوالي ١٠ أيام أو أكثر ومن المتوقع أن يعود في نهاية شهر يونيو الجاري لقيادة تدريبات الأحمر من جديد بشكل طبيعي.

وأكد رينه فايلر أنه ينوي العودة إلى القاهرة في 25 يونيو الجاري ليتولى قيادة تدريبات الأهلي بعد ذلك بشكل طبيعي استعدادا لعودة بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسيباشر الجهاز المعاون لفايلر تدريبات اللاعبين من منازلهم خلال الفترة القادمة مثلما كان يحدث في السابق حتى يعود المدرب السويسري من عطلته.

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