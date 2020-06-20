عاجل.. قائد المنطقة الغربية: نراقب التهديدات الحالية.. وجاهزون لتنفيذ أي مهام (فيديو)
السبت 20/يونيو/2020 - 03:23 م
رقية جمال
قال اللواء أركان حرب شريف أحمد، قائد المنطقة العسكرية الغربية: إننا نفخر بما نحمله من أمانة الحفاظ على تراب الوطن المقدس، وثابتون على القسم، ومستعدون للزود بأرواحنا لتبقى راية الوطن عالية خفاقة.
وأضاف في كلمته على هامش تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، المنطقة العسكرية الغربية، اليوم السبت: "نقدر ونراقب التهديدات الحالية والمرتقبة، وجاهزون لردع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن القومي المصري".
وتابع: "إدراكًا بحجم المخاطر والتهديدات، نؤكد أننا على يقظة تامة بكل ما يحاط بنا من تهديدات، وجاهزون تمامًا للقيام بأي مهام"، معاهدًا الرئيس أن يظلوا جنودًا أوفياء لوطنهم، آخذين بكافة أسباب التقدم والرقي، وأن يظل ولائهم لمصر وشعبها العظيم.
رسائل السيسي
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدة رسائل مهمة للعالم أجمع، خلال تفقده للقوات المسلحة المصرية في المنطقة العسكرية الغربية، بشأن الكفاءة والحالة الفنية القتالية العالية للقوات المسلحة، وقدرة الجيش المصري على الدفاع عن أمن بلاده داخل الحدود وخارجها.
استهل السيسي حديثه قائلًا: إن الجيش المصري من أقوى الجيوش في المنطقة، مؤكدًا أنه جيش رشيد يحمي ولا يهدد.
وشدد السيسي، على أن الجيش المصري قادر على الدفاع عن الأمن القومي لبلاده داخل الحدود وخارجها.
كفاءة القوات المسلحة
وأكد على الكفاءة العالية للقوات المسلحة وجاهزيتها لتنفيذ أي مهام، متابعًا؛ "متأكد أننا لو احتجنا منكم تضحيات وهنا بنبذل تضحيات كبيرة جدًا، كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا".
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