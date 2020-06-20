عاجل.. قائد المنطقة الغربية: نراقب التهديدات الحالية.. وجاهزون لتنفيذ أي مهام (فيديو)

قال اللواء أركان حرب شريف أحمد، قائد المنطقة العسكرية الغربية: إننا نفخر بما نحمله من أمانة الحفاظ على تراب الوطن المقدس، وثابتون على القسم، ومستعدون للزود بأرواحنا لتبقى راية الوطن عالية خفاقة.





وأضاف في كلمته على هامش تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، المنطقة العسكرية الغربية، اليوم السبت: "نقدر ونراقب التهديدات الحالية والمرتقبة، وجاهزون لردع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن القومي المصري".





وتابع: "إدراكًا بحجم المخاطر والتهديدات، نؤكد أننا على يقظة تامة بكل ما يحاط بنا من تهديدات، وجاهزون تمامًا للقيام بأي مهام"، معاهدًا الرئيس أن يظلوا جنودًا أوفياء لوطنهم، آخذين بكافة أسباب التقدم والرقي، وأن يظل ولائهم لمصر وشعبها العظيم.



