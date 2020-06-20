أول قرار للنيابة في واقعة العثور على جثة محامٍ مقتول بالطالبية

أمرت النيابة العامة في جنوب الجيزة، بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة محامٍ عثر عليه مقتولا داخل شقته، بمنطقة الطالبية، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.





كان الرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، قد تلقي أشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بالعثور على جثة احد الاشخاص بمجمع سكني بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة محام مقتول داخل الشقة محل سكنه.





وبإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 متهمين أمكن ضبطهم واقتيادهم إلى ديوان القسم وجاري مناقشتهم لمعرفة أسباب ودوافع ارتكاب الجريمة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.





وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.



