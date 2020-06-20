الأهلي يرحب بشروط المقاولون العرب للتعاقد مع طاهر

السبت 20/يونيو/2020 - 03:39 م
طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
محمد الصو
رحب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بالموافقة على طلبات نادي المقاولون العرب، من أجل الحصول على توقيع طاهر محمد طاهر مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأبدى النادي الأهلي، مرونة في المفاوضات خلال الساعات الأخيرة، بعدما منح ذئاب الجبل الضوء الأخضر من أجل التنازل عن خدمات لاعبين من الفريق على سبيل الإعارة، لإتمام الصفقة.

وكان عماد النحاس المدير الفني للمقاولون، طالب بضم ثنائي من القلعة الحمراء على سبيل الإعارة في حال رحيل مهاجمه بالانتقالات الصيفية المقبلة.

وعقد محمود الخطيب رئيس الأهلي، اتفاق مع المهندس محسن صلاح رئيس المقاولون، بانتقال طاهر طاهر إلى ملعب التتش سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

وجاء اتفاق الطرفين، أثناء تواجد رئيس المقاولون داخل النادي الأهلي بالجزيرة، على هامش اجتماع الأندية لتحديد مصير الدوري العام.

ويعد طاهر طاهر، أحد الأسماء المطلوبة بشدة من جانب السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لتدعيم الخط الهجومي تحسبًا لرحيل رمضان صبحي، المحتمل عقب نهاية إعارته من صفوف هدرسفيلد تاون الإنجليزي، بنهاية الموسم الجاري.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فايلر طاهر محمد طاهر شروط الاهلي رينية فايلر

أخبار تهمك

شاهد.. وزيرة الصحة تكشف مفاجأة عن مقاومة المواطنين لـ "الكوفيد 19"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. رسالة مهمة من السيسي للقوات الجوية

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من السيسي بعد تعثر مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

هكذا ردت مصر على التصريحات المستفزة لإثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

إثيوبيا في تصعيد جديد: ملتزمون بملء سد النهضة مهما كانت العواقب ولن نتوسل

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل| "هاكرز" يخترقون مواقع حكومية إثيوبية.. ويتركون رسالة مهمة عن النيل

منذ حوالي 12 ساعة

وزير الاتصالات يزف بشرى سارة للمواطنين

منذ حوالي 10 ساعة

الإدارية العليا تحسم أغرب قضية عن الرقص داخل مرفق الصحة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف نتيجة المسحة الجديدة لرجاء الجداوي وتطورات حالتها الصحية

منذ يومين

تصريحات قوية من زيدان قبل مواجهة ريال سوسيداد

منذ ساعة و 26 دقيقة

الصحة توجه مناشدة عاجلة للأطباء والتمريض فوق سن المعاش (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك على صفقة "الهداف"

منذ ساعتين و 28 دقيقة

من الفستان الأبيض للمقابر.. قصة وفاة عروس يوم زفافها بالمنيا

منذ حوالي 3 ساعات

أستاذ مناعة يوضح فصيلة الدم ونوع البشرة الأشد عرضة للإصابة بـ كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. عمار حمدي يفاجئ الأهلي ويرفض أوامر فايلر

منذ ساعة و 19 دقيقة

"لا أحب الهزيمة وربنا معايا".. رسالة مؤثرة من تركي آل الشيخ

منذ حوالي 21 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:47 م

هكذا ردت مصر على التصريحات المستفزة لإثيوبيا بشأن سد النهضة

عاجل.. رسالة مهمة من السيسي للقوات الجوية

01:18 م

عاجل| "هاكرز" يخترقون مواقع حكومية إثيوبية.. ويتركون رسالة مهمة عن النيل

03:37 ص

وزير الاتصالات يزف بشرى سارة للمواطنين

05:40 ص

من الفستان الأبيض للمقابر.. قصة وفاة عروس يوم زفافها بالمنيا

12:51 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟