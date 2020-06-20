زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة سوسيداد في الليجا

السبت 20/يونيو/2020 - 03:16 م
ريال مدريد
ريال مدريد
علي نبوي
أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قائمة فريقه لمواجهة ريال سوسيداد غدًا الأحد في إطار مباريات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

وشهدت القائمة عودة ماريانو فيما تغيب كلا من إيسكو وناتشو ولوكاس فاسكيز ولوكا يوفيتش.

وضمت قائمة ريال مدريد كلا من :- 

حراسة المرمى : كورتوا - أريولا - ألتيوب 

خط الدفاع : كارفخال - ميليتاو - راموس - فاران - مارسيلو - ميندي - خافي هيرنانديز

خط الوسط : توني كروس - لوكا مودريتش - كاسيميرو - فيدي فالفيردي - خاميس رودريجيز

خط الهجوم : إيدين هازارد - كريم بنزيمة - جاريث بيل - أسينسيو - إبراهيم دياز - ماريانو - فينيسيوس جونيور - رودريجو.



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