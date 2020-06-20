السيسي يشهد استعراض حرس الشرف بالمنطقة الغربية العسكرية

السبت 20/يونيو/2020 - 03:13 م
الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
رقية جمال
شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، استعراض حرس الشرف لدى وصوله إلى مقر المنطقة الغربية العسكرية، وتم عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

وتفقد السيسي، عناصر القوات الجوية في المنطقة العسكرية الغربية.

ووجه الرئيس، عدة رسائل مهمة للعالم أجمع، بشأن الكفاءة والحالة الفنية القتالية العالية للقوات المسلحة، وقدرة الجيش المصري على الدفاع عن أمن بلاده داخل الحدود وخارجها.

جاء ذلك بحضور القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول محمد زكي، ورئيس الأركان الفريق محمد فريد حجازي، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.

وفيما يلي رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقوات المسلحة خلال تفقده المنطقة العسكرية الغربية.

الجيش المصري من أقوى الجيوش 
استهل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حديثه، بقوله: إن الجيش المصري من أقوى الجيوش في المنطقة، مؤكدًا أنه جيش رشيد يحمي ولا يهدد.

وشدد السيسي، على أن الجيش المصري قادر على الدفاع عن الأمن القومي لبلاده داخل الحدود وخارجها.

كفاءة القوات المسلحة 
وأكد الرئيس، على الكفاءة العالية للقوات المسلحة وجاهزيتها لتنفيذ أي مهام، متابعًا؛ "متأكد أننا لو احتجنا منكم تضحيات وهنا بنبذل تضحيات كبيرة جدًا، كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا".

جهود عناصر المنطقة العسكرية
وأشاد الرئيس، بالجهود التي يبذلها عناصر المنطقة الغربية العسكرية؛ لتأميم الحدود المصرية مع ليبيا، متابعًا؛ "في أنشطة وتضحيات كثيرة بتم ويمكن محدش يعرف عنها حاجة هنا في المنطقة الغربية، على الحدود مع الشقيقة ليبيا".

استعدادات لتنفيذ المهام
وحول الجهود المبذولة، أوضح السيسي، أن هناك أكثر من 1200 كيلومتر يتم تأمينها منذ أكثر من سبع سنوات بالقوات الجوية والخاصة وحرس الحدود، فاسمحوا لي أن أشكركم وكونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة هنا في داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا".

وكانت رئاسة الجمهورية، أكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد برفقة كبار قادة القوات المسلحة المصرية المنطقة الغربية العسكرية القريبة من الحدود الليبية.

وشاهد السيسي، عرضًا بالطائرات العسكرية، مع القائد الأعلى للقوات المسلحة، وعدد من القادة، خلال تفقد، عناصر المنطقة العسكرية الغربية، مؤكدًا أن القوات تقوم بعمليات ولا تعلن عنها.

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