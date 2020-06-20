العثور على جثة محامٍ مقتولا داخل شقته بالطالبية

عثرت أجهزة الأمن بالجيزة على جثة محام مقتولا داخل شقته بمنطقة الطالبية، غرب محافظة الجيزة، وأُخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغا للرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثة محام مقتولا داخل شقته بنطاق القسم.





ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الجريمة وظروفها ودوافعها.





وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة المقدم مصطفي كمال وكيل فرقة الطالبية والعمرانية، وبالفحص والمعاينة عثر على جثة محام مقتولا داخل شقته.





وكلف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات، وفحص علاقات المجني عليه، وفحص كاميرات المراقبة المركبة بمحيط العقار محل سكنه، والتوصل إلى مرتكبي الجريمة.



