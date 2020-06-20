أحمد السعدني: "اتهدي بقي يا كورونا"

السبت 20/يونيو/2020 - 03:09 م
بوابة الفجر
رشا عادل
شارك الفنان أحمد السعدني، جمهوره بصورة جديدة له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق أحمد، على الصورة قائلًا: "اتهدي بقي يا كورونا يا بنتي الله يهديكي".

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور السعدني، فنهالت الآف التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا: "اية الصباح الحلو ده"، وأضاف آخر"ولا راضية تهمد ابدا"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا: "عسل والله بحبك جدا أحلي صباح".

يذكر أن آخر أعمال أحمد السعدني، مسلسل "شبر مية"، وينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة ذات 60 حلقة، وتدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في بطولته الفنان ندى موسى ونجلاء بدر.

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