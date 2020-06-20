انكماش الاقتصاد الروسي بنسبة 10.9% خلال مايو الماضي

السبت 20/يونيو/2020 - 03:06 م
بوابة الفجر
أظهرت بيانات اليوم أن الاقتصاد الروسي انكمش بنسبة 10.9 في المائة في مايو على أساس سنوي، وذلك بعد هبوط أكثر حدة بلغ 12 في المائة في أبريل عندما ساد الإغلاق البلاد لمكافحة فيروس كورونا.


وقال وزارة الاقتصاد إن وتيرة التراجع تباطأت في قطاعي الصناعات التحويلية والتجزئة، وفقا لـ"رويترز".


وقالت أيضا إن التعافي الاقتصادي تأثر نتيجة اتفاق عالمي للحد من إنتاج النفط بدءا من أول مايو. وانخفض إنتاج النفط ومكثفات الغاز الشهر الماضي بنسبة 14.5 في المائة على أساس سنوي.


وقالت الوزارة إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 3.7 في المائة في الشهور الخمسة الأولى من 2020 على أساس سنوي.


وبالنسبة للعام 2020 بأكمله، تتوقع الوزارة أن الاقتصاد الروسي في طريقه للانكماش بنسبة 4.8 في المائة.

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