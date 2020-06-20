بعد الأعلان عن الخطوبة.. معلومات عن ديالا مكي وفرق السن بين أحمد فلوكس

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كشف الفنان أحمد فلوكس، عن خطوبتة على المذيعة ديالا مكي، من خلال صورة لهما عبر حسابه الشخصي "إنستجرام"، والمقرر أن يتم الأحتفال بعد الأنتهاء من أزمة فيروس كورونا.



ومنذ أعلان الفنان أحمد فلوكس، عن ارتبطة ، تسأل الجمهور عن ديالا مكي، ومن هي وكيف تعرف عليها.



ويرصد موقع "الفجر الفني" ، في السطور التاليه معلومات عن ديالا مكي.





تبلغ ديالا مكي من العمر 38 عاما، فهي من مواليد 17 سبتمبر 1971، ويشاركها أحمد فلوكس في نفس العمر، بيوم 22 يونيو.





2_حصلت على بكالوريوس في الآداب في الإعلام وماجيستير في العلاقات الدولية.



3_تعمل إعلامية في تلفزيون دبي منذ عام 2005، وأصبحت من أشهر المذيعات في دبي.



4_ كما شاركت في تغطية الكثير من عروض الأزياء العالمية والمهرجانات العالمية.