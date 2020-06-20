عادل إمام يفاجئ جمهوره بصورة نادره له مع عمالقة الفن

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نشر الفنان عادل إمام، صورة له من الزمن الجميل مع الفنان عبد المنعم مدبولي، والفنان فؤاد المهندس، وذلك عبر صفحتة الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".





وظهر "عادل"، في الصورة يمسك بجائزة تقديرية كأفضل ممثل، ويقف لجوار فؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولي، في صورة عظيمة من أيام الزمن الجميل.





وتبادل جمهور "الزعيم"، معه التعليقات قائلين: "الزعيم فوق الكل، ربنا يبارك في عمرك، لقاء العمالقة، أساطير الشاشة المصرية".





يذكر ان الزعيم عادل إمام، قد قدم للفن العديد من الادوار المميزة في السينيما والتليفيزيون، حيث خاض السباق الرمضاني بمسلسل" فلانينو"، حيث انه يقوم بدور نور عبدالحميد الشهير بـ(فلانتينو) وزوجته عفاف سلسلة مدارس يطلق عليها اسم (مدارس فلانتينو)، ونتيجة لقوتها وسيطرتها على مجرى الأمور، تنشأ بينهما العديد من الخلافات طوال أحداث المسلسل





وهو مسليل من ﺇﺧﺮاﺝ: رامي إمام (مخرج) أحمد جمال، ﺗﺄﻟﻴﻒ: أيمن بهجت قمر (مؤلف)، طاقم العمل: عادل إمام دلال عبدالعزيز حمدي الميرغني محمد الكيلاني طارق الإبياري هدى المفتي.

