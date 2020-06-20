الجيش المصري يبدد أحلام أردوغان في تفتيت وتقسيم البلاد

نجح الجيش المصري، في تفتيت حلم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تفتيت وتقسيم البلاد، مما جعله كالمجنون يتحرك من ليبيا إلى سوريا في محاولة لتعويض حلمه الذي تبدد بفضل القوات المسلحة.

وكان أمريكا تعلم أن أردوغان، عضو في التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية، وأنه يحلم منذ سنوات طويلة، بالخلافة وتنفيذ مشروع تقسيم وتفتيت المنطقة.

ويمضي أردوغان جامحا بطموحاته السياسية والنفطية، فمنذ أعلن عن أنشطة بلاده المستقبلية في ليبيا، والأهمية الاستراتيجية للمدن التي يسعى للسيطرة عليها بسبب وجود آبار النفط والغاز، بعد أن أكد على أنه سيتم مواصلة العمليات العسكرية، التي تدعم فيها أنقرة ميليشيات حكومة طرابلس، للسيطرة على قاعدة الجفرة الجوية.

وكان وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، أعلن أيضا عن أن بلاده تقدمت للحصول على تراخيص التنقيب عن النفط وإنتاجه في ليبيا، وحدد 7 مناطق ليبية لتطلق عمليات التنقيب بها، خلال الأشهر المقبلة.