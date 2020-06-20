أروي تغازل جمهورها في أحدث ظهور لها

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شاركك النجمة والإعلامية أروى، جمهورها بصورة جديدة على حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت أروي بالصورة داخل منزلها، مرتدية بلوزة باللون الأسود، وبنطلون تايجر، وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها، وعلقت على الصورة قائله: "الصداقة مش بطول السنين، لكن بصدق الموتقف وحلو يكون ليك صديق في كل بلد".





يذكر أن أروى، شاركت في السباق الرمضاني 2020 من خلال تقديمها برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان رامز جلال، على شاشة قناة "أم بي سي مصر".