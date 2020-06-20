شهيد جديد في صفوف الجيش الأبيض إثر إصابته بكورونا

استشهد طبيب جديد، بمسشتشفى رعاية شبرا العام، ضمن صفوف الجيش الأبيض، المواجه لفيروس كورونا، اليوم السبت.





ونعت النقابة العامة للأطباء، الدكتور مجدي نصحي مسيحة، استشاري امراض الباطنه بالقاهرة، والذي توفي في رعاية مستشفى شبرا العام، بعد إصابته بڤيروس كوڤيد19.





وأصافت النقابة في بيان اليوم/ "نسأل الله ان يجعله مع الشهداء والصديقين، وخالص العزاء لأسرته الكريمة ولكل أصدقائه ومرضاه".



