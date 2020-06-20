إنفوجرافيك.. 4 رسائل نارية من السيسي لأعداء مصر

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تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، المنطقة الغربية العسكرية، يرافقه عدد من الوزراء وكبار قادة القوات المسلحة.





ووجها السيسي، عددًا من الرسائل القوية، في كلمته لعناصر القوات الجوية بالمنطقة الغربية العسكرية، تستعرضها "الفجر"، في الإنفوجرافيك المُرفق.





* الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة.. يحمي ولا يهدد

* الجيش قادر على الدفاع عن أمن مصر القومي داخل وخارج حدود الوطن

* ننفذ أنشطة كثيرة على كامل الحدود مع الدولة الشقيقة ليبيا

* كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا





وتفقد الرئيس السيسي أيضًا عناصر المنطقة الغربية العسكرية، بحضور القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس أركان القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.





وقال الرئيس مُوجهًا حديثه للوحدات المقاتلة للقوات الجوية: «أنا سعيد إني ألتقي بكم النهاردة واطمئن من خلالكم على الكفاءة والحالة الفنية والقتالية العالية للقوات المسلحة.. جزء كبير هنا من القوات المسلحة سواء كان من القوات الخاصة أو القوات الجوية موجود وجاهز لتنفيذ أي مهام.. والحقيقة اللي شوفته حتى الآن أمر عظيم جدًا وبيعكس قدرتنا».