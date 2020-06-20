ضربة جديدة في وجه ريال مدريد

السبت 20/يونيو/2020 - 03:00 م
ريال مدريد
ريال مدريد
الفجر الرياضي

يخطط نيكولاس هولفيك رئيس نادي رين الفرنسي للحفاظ على لاعبي الفريق خاصة بعد أن حسم الفريق تأهله إلى الملحق المؤهل من بطولة دوري أبطال أوروبا نتيجة إلغاء الدوري الفرنسي لهذا الموسم.

 

ورفض هولفيك رئيس رين فكرة قتال نادي ريال مدريد الإسباني على التعاقد مع إدواردو كامافينجا نجم خط وسط رين والبالغ من العمر 17 عاماً ليكون بديلاً لكاسيميرو الذي يرى فيه زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي خير قائد لوسط الملعب.

 

وقال هولفيك لصحيفة ليكيب الفرنسية: "الأولوية بالنسبة لنا هي الحفاظ على الفريق والذي أظهر قدراته خلال هذا الموسم وأعتقد أننا كنا نسير في الطريق الصحيح نحو التأهل الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا وذلك يدفعنا إلى الحفاظ على كامافينجا".

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